Senato: Biancofiore nuovo capogruppo Civici d’Italia-Noi moderati-Maie

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Michaela Biancofiore è la nuova presidente del Gruppo parlamentare al Senato Civici d’Italia, Noi moderati (Coraggio Italia, Udc), Maie. La senatrice bolzanina espressione di Coraggio Italia, succede a Antonio De Poli, questore del Senato. Entrata per la prima volta a Montecitorio nel 2006 è stata riconfermata ininterrottamente alla Camera fino alla scorsa legislatura. Alle ultime elezioni dello scorso 25 settembre è stata eletta al Senato in Trentino Alto Adige sotto il simbolo unico del centrodestra, battendo l’unica candidata del cosiddetto ‘campo largo’, che nel collegio di Rovereto si presentava unito.

“Ringrazio i colleghi del gruppo per la fiducia -ha dichiarato Biancofiore appena ricevuto il nuovo incarico dall’assemblea dei senatori del Gruppo- che spero di ripagare con impegno e dedizione. In particolare, un grazie sincero rivolgo al senatore Antonio De Poli che ha guidato il Gruppo nel primo scorcio della legislatura con equilibrio ed autorevolezza. Dedico questo mio piccolo successo personale al compianto amico Franco Frattini, recentemente scomparso, mio maestro di vita. Continueremo a lavorare nell’ambito del centrodestra e della maggioranza per sostenere Giorgia Meloni ed il Governo nato dopo la scelta democratica del popolo italiano. Siamo fieri dell’operato della presidente del Consiglio che sta dimostrando in Italia e all’estero le sue doti politiche che aprono, in un contesto storico difficile, una prospettiva stimolante e di speranza per il Paese, in linea con le aspettative della gente”.

“Anche i provvedimenti dell’ultimo Consiglio dei ministri si muovono in questa direzione: penso alle misure per i Pronto soccorso, quelle sugli adempimenti fiscali, sulla sicurezza alimentare e sulla proroga dei bonus contro il caro bollette. Faremo quanto nelle nostre possibilità per aiutare Meloni e il Governo a cambiare l’Italia”.