Scuola: Gelmini, ‘bene liceo made in Italy ma prima riforma Its’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Investire sulla formazione dei ragazzi significa investire sull’Italia di domani. Da tempo credo nelle potenzialità dell’istruzione tecnica superiore, dove quasi il 90% degli studenti trova occupazione entro un anno dal diploma. Un lavoro iniziato quando ero ministro dell’Istruzione e portato poi avanti in Parlamento: penso per esempio alla proposta di legge, presentata con Valentina Aprea, per la riorganizzazione degli Its e la loro trasformazione in Academy, da cui ha avuto inizio la riforma -approvata a luglio 2022- dal governo Draghi, in linea con quanto previsto dal Pnrr. La proposta della presidente Meloni di creare un ‘liceo del Made in Italy’ è suggestiva, può rappresentare un’occasione per gli studenti e per le imprese, ma bisogna inquadrarla come Its Academy e per farlo prima occorre emanare quei decreti indispensabili per dare piena attuazione alla riforma degli Its”. Lo afferma Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

“Il Pnrr -ricorda- mette a disposizione 1,5 miliardi di euro, una cifra importante mai avuta prima. Il Governo, al netto di qualche titolo sui giornali, acceleri l’iter di approvazione, come Azione-Italia viva lo chiediamo da mesi al ministro Valditara. L’Italia non può correre il rischio di far sfumare tutte queste risorse a causa di rinvii e lungaggini. È vietato sbagliare”.