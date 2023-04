Problemi di acqua salata sempre più frequenti in India

(Adnkronos) – Nell’area di Chellanam a Kochi, una città di circa 600.000 abitanti sulla costa sud-occidentale dell’India, l’innalzamento dei mari dovuto ai cambiamenti climatici sta portando alla salinizzazione dell’acqua dolce, rendendo inutilizzabile quella che era una parte vitale della vita quotidiana. Sebbene l’invasione di acqua salata nelle cruciali riserve di acque sotterranee sia un problema legato al cambiamento climatico in tutto il mondo, le nazioni più ricche possono adattarsi più facilmente, mentre il problema è più sentito in Paesi in via di sviluppo come l’India.