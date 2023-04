Pnrr: Fregolent (Az-Iv), ‘cambio governance comporta ritardi’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Il governo vuole cambiare la governance del Pnrr, e questo comporterà altri ritardi. Spero che la maggioranza capisca che da sola non è in grado di gestire questa sfida e si apra alla collaborazione con le opposizioni”. Lo dice Silvia Fregolent, senatrice del gruppo Azione-Italia Viva a Filo Diretto su Rainews24.

“Avevamo avvertito che con la crisi di Governo che ha portato alla caduta di Draghi ci sarebbero stati ritardi, ma la Lega ci aveva assicurato che sarebbe stato fatto tutto in tempo. Ora siamo in questa situazione. Noi abbiamo dato la nostro disponibilità ad alcuni progetti bipartisan. Abbiamo presentato le nostre proposte: ripristinare Industria 4.0 e Italia sicura. Il Governo ci ascolti”, conclude Fregolent.