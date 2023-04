Pd: Serracchiani, ‘per vincere alleanza con M5S e Terzo polo’

Roma, 4 pr. (Adnkronos) – “Il centrosinistra ha un Pd che non può essere sufficiente ad un campo largo del centrosinistra. E quindi dobbiamo cercare di fare alleanze. Alle amministrative le faremo con le civiche, come sempre abbiamo fatto. Speriamo di riuscire a farlo con il M5S e, aggiungo, anche con il Terzo Polo. Credo che si debbano tentare tutte le alleanze se si vuol vincere. È chiaro che da soli non si può vincere”. Lo ha affermato Debora Serracchiani, deputata parlamentare del Partito democratico, ai microfoni di Agorà su Raitre.