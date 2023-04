Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Vicini a Dario Vassallo per le vili intimidazioni ricevute. Dario, non eri solo ieri, non sarai solo domani. Sempre al tuo fianco e al fianco di chi lotta per la legalità, l’ambiente e la tutela del territorio”. Lo scrive in un tweet il leader del M5S, Giuseppe Conte.