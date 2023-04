Megatrends marketing e comunicazione digitale, tavola rotonda a Università Tor Vergata

Roma, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Quando i super brand salgono in cattedra a Tor Vergata, si parla autorevolmente di web marketing. Giovedì 13 aprile a partire dalle 14:30 il master in Economia e management della comunicazione e dei media dell’Università di Roma Tor Vergata organizza in collaborazione con Eikon Strategic Consulting Italia e Adnkronos l’undicesima edizione del seminario ‘Web marketing e communication’ dal titolo ‘I megatrends del marketing e della comunicazione digitale. Dalla comunicazione integrata, agli strumenti, alle creatività’.

Sette super brand di caratura internazionale animano un dibattito sulle nuove modalità di comunicazione aziendale a Economia Tor Vergata: si tratta di Nissan, Tim, Banca Ifis, Sace, Balocco, Terna, Mkers.

Una tavola rotonda focalizzata sui megatrends: i responsabili della comunicazione di queste aziende storiche, ma anche innovative e che investono nella comunicazione e nel marketing digitale, discutono dei trend più importanti della comunicazione aziendale: la tavola rotonda, aperta a tutti gratuitamente previa iscrizione, fornirà una panoramica su strategie di comunicazione integrata e pianificazione digitale, analisi dei cambiamenti e della forte accelerazione del digitale, adozione di nuovi strumenti e ruolo della creatività e dei filoni narrativi con cui, per le aziende, risulta prioritario comunicare ai consumatori.

“Con il 2020 – afferma Simonetta Pattuglia, promotrice dell’incontro e direttrice del Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media a Tor Vergata – abbiamo assistito alla definitiva aggregazione ed integrazione dei media in un ecosistema digitale che ormai ingloba tutti i settori industriali. Ogni azienda, trainata dalle necessità tecnologiche e di sostenibilità, deve sempre più attrezzarsi di professionalità avanzate e acute per rispondere ad una domanda evoluta e a concorrenti sempre più agguerriti. Le organizzazioni dunque hanno ricominciato a studiare i ‘megatrends’ in termini di nuovi scenari e tendenze anche alla luce della compresenza nella società di ben cinque generazioni, dalla più giovane alpha alla più anziana ‘boomer’ o addirittura ‘silent’. La nostra iniziativa, anche quest’anno, sarà pertanto in grado di illuminare il percorso da compiere per attrarre i diversi segmenti di mercato dando loro risposte sempre calzanti e coerenti con i loro nuovi valori”.

“Di cosa parlano le aziende sui social media? – si interroga Paola Aragno senior partner di Eikon strategic consulting, co-organizzatrice dell’evento – durante il seminario Megatrends di quest’anno analizzeremo quali sono state le parole più usate nel 2022 dalle top ten Mediobanca.

Sostenibilità sembra essere la tendenza del momento. Anche i Google Trends mostrano un incremento significativo, soprattutto nell’ultimo anno. Il Diversity brand index ci dice che sette consumatori su dieci promuovono le aziende considerate inclusive. Il rapporto annuale dell’Esg culture lab ci racconta di un maggiore scetticismo della fascia più giovane rispetto alla reale volontà delle organizzazioni di promuovere un cambiamento sul tema della sostenibilità. Soprattutto nella relazione con la generazione Z i brand corrono un serio pericolo di essere accusati di ‘social washing’.

Fabio Insenga, vicedirettore dell’agenzia di stampa Adnkronos che quest’anno è partner dell’evento, guarda all’informazione giornalistica: “Giornalismo, comunicazione e marketing possono e devono dialogare. A maggior ragione guardando alle opportunità e ai codici del digitale. Ma lo devono fare rispettando ruoli diversi, regole d’ingaggio chiare, esigenze che non sempre coincidono. Per riuscirci serve un salto culturale, che andrebbe condiviso. Nelle redazioni e nelle aziende”.

All’evento, aperto al pubblico, segue un programma di quattro laboratori su ‘Ideare, progettare, comunicare e monitorare attraverso i social media’, nei due giorni seguenti 14 e 15 aprile, dedicati agli studenti e alle studentesse del master in Economia e management della comunicazione e dei media e a iscritti esterni. Per maggiori informazioni: 389-9481742