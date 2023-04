Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Domani alle 11.30 il premier Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Alle 18 Meloni sarà a L’Aquila per partecipare alla Santa Messa in memoria delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009 nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo.