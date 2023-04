Giochi: Totocalcio, nessun 13 con l’ultima schedina

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – Nell’ultimo concorso del Totocalcio non c’è stato nessun giocatore capace di centrare la combinazione massima, quella cioè composta da 13 partite scelte tra quelle obbligatorie e quelle opzionali. Il jackpot per il “13” per la prossima schedina – come riporta l’agenzia Agimeg – sale quindi a 48.868 euro. E’ stato realizzato un ricco ’11’ da 33.709 euro. L’unico ‘9’ centrato ha regalato una vincita da 9.185 euro. Sono ventotto i giocatori che hanno indovinato 7 partite e si sono portati a casa 374 euro. I quarantasette ‘5’ hanno vinto 92 euro e, infine, ai novantatré ‘3’ vanno 14 euro.

Ecco i risultati dell’ultimo concorso. Obbligatori: 1 Empoli – Lecce 1 – 0 1; 2 Spezia – Salernitana 1 – 1 X; 3 Sassuolo – Torino 1 – 1 X; 4 Bologna – Udinese 3 – 0 1; 5 Newcastle Utd – Manchester Utd 2 – 0 1; 6 Bayern Monaco – Borussia Dortmund 4 – 2 1; 7 Modena – Cittadella 0 – 0 X; 8 Napoli – Milan 0 – 4 2. Opzionali: 9 Rennes – Lens 0 – 1 2; 10 Inter – Fiorentina 0 – 1 2; 11 Monza – Lazio 0 – 2 2; 12 Colonia – Borussia M’gladbach 0 – 0 X; 13 Villarreal – Real Sociedad 2 – 0 1; 14 Valencia – Rayo Vallecano 1 – 1 X; 15 Everton – Tottenham 1 – 1 X; 16 Cadice – Siviglia 0 – 2 2; 17 Atletico Madrid – Betis 1 – 0 1; 18 Chelsea – Aston Villa 0 – 2 2; 19 Lille – Lorient 3 – 1 1; 20 West Ham – Southampton 1 – 0 1.