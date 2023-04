Casa: Bonafè (Pd), ‘migliaia famiglie sfrattate, governo si gira dall’altra parte’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Il fondo per la morosità incolpevole è stato uno strumento indispensabile per garantire una casa alle famiglie in difficoltà. Il governo di destra lo ha però soppresso millantando, con il Ministro Salvini, nuovi interventi per sostenere le politiche abitative. Dopo mesi niente è stato fatto nonostante la crisi e la crescita dell’inflazione ed oggi il risultato è drammatico: migliaia di cittadini sono a rischio sfratto mentre i piccoli proprietari non riscuotono l’affitto”. Lo dichiara Simona Bonafè, vice presidente dei deputati Pd, presentando una interrogazione parlamentare sul tema.

“In queste settimane tantissimi comuni, di ogni orientamento politico ed in tutta Italia, hanno approvato mozioni per promuovere la reintroduzione della norma. Chiediamo al governo di raccogliere la richiesta e stanziare risorse adeguate per risolvere questa emergenza nazionale”, conclude l’esponente dem.