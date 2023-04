Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Tavecchio parlava delle riforme come la madre di tutte le battaglie. Chiederò a Gravina ai presidenti delle Leghe e alle componenti tecniche di prenderci un caffè al ministero per confrontarci su come deve essere questa riforma”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, nel suo intervento al convegno “Il futuro degli Stadi in Italia” organizzato dalla Lega Serie A al Coni, parlando delle riforme dei campionati.