Basket: Petrucci, ‘Banchero ai mondiali con l’Italia? C’è speranza ma non prometto nulla’

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – “Non posso dire né sì né no. C’è una speranza ma non sono in grado di promettere nulla“. Lo dice il presidente della Fip, Gianni Petrucci, in merito alla possibilità di vedere la stella Nba di passaporto italiano, Paolo Banchero, in campo ai mondiali con la maglia azzurra. “Ovviamente Mondiale per noi significa Olimpiadi -aggiunge il numero uno del basket italiano alla ‘Gazzetta dello Sport’-. Ci sono solo due posti, ma sappiamo che poi ci sarà il preolimpico. Le Olimpiadi sono importanti per tutti gli sport. Certo per il nostro sport vuol dire una concorrenza enorme. Il calcio primo sport al mondo per popolarità, poi il cricket grazie all’India, quindi il basket. Ce ne accorgiamo anche in Italia, pure come numero di tesserati“.