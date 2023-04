Basket: Ncaa, UConn batte San Diego State 76-59 e vince il 5° titolo della sua storia

Houston, 4 apr. – (Adnkronos) – Gli Huskies di University of Connecticut hanno sconfitto per 76-59 San Diego State nella finale del torneo Ncaa disputata a Houston davanti a oltre 70.000 spettatori. Per UConn si tratta del quinto titolo nella storia dell’ateneo, nonché il quinto negli ultimi 25 anni senza mai perdere una finale. Nessuno ha vinto così tanti titoli in questo lasso di tempo, con Duke e North Carolina ferme a tre. Una cavalcata trionfale, quella degli Huskies: sempre almeno 13 punti di scarto nelle sei gare disputate al torneo Ncaa, di cui l’ultima rifilandone 17 in finale a San Diego. Il lungo Adama Sanogo, autore di una prova da 17 punti e 10 rimbalzi, è stato votato come Most Outstanding Player.