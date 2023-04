Australia: banca centrale tiene i tassi fermi

Sydney, 4 apr. – (Adnkronos) – Dopo gli aumenti consecutuivi dei mesi scorsi il Consiglio di politica monetaria della Reserve Bank of Australia, la banca centrale australiana, ha deciso di lasciare invariato il tassi di riferimento al 3,60% , una mossa che però – secondo Capital Economics – “non segna la fine del suo ciclo di inasprimento” monetario. Il consiglio ha spiegato che la decisione “fornisce ulteriore tempo per valutare l’impatto dell’aumento dei tassi di interesse fino ad oggi e le prospettive economiche”.

L’affermazione della Banca secondo cui “potrebbe essere necessario” un ulteriore rialzo contrasta con la sua precedente affermazione secondo cui sicuramente “sarà necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria”. Capital Economics segnala come la Rba “ha continuato a evidenziare le sue preoccupazioni per l’inflazione. Di conseguenza, prevediamo ancora che la RBA alzerà i tassi di 25 punti a maggio prima di porre fine al suo ciclo di rialzi. Inoltre, data la nostra aspettativa che l’inflazione permarrà elevata, non prevediamo tagli dei tassi di interesse prima del secondo trimestre del 2024”.