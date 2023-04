25 aprile: mozione opposizioni, ‘istituzioni si adoperino per condivisione e verità storica’

Roma, 4 apr (Adnkronos) – Il Senato si impegna “ad adottare le iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra Storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano – solo così – essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un’identità collettiva e del senso di appartenenza a una comunità”. Lo chiede una mozione che le opposizioni hanno presentato in Senato e che dovrebbe essere discussa già domani, dopo il previsto voto dell’aula sul calendario dei lavori.

La mozione, firmata dai capigruppo Francesco Boccia (Pd), Barbara Floridia (M5s), Raffaella Paita (Az-Iv), Julia Unterberger (Autonomie), Peppe De Cristofaro (AVS), cita le parole pronunciate da Lilina Segre nel primo giorno della nuova legislatura: “Le grandi Nazioni (…) dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria”.

“Affinché le ‘date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro’ siano davvero oggetto di condivisione, di riflessione, di monito e di insegnamento non solo per i giovani, ma per tutti i cittadini, è necessario che le Istituzioni in primis si adoperino per la trasmissione della conoscenza della Storia, frutto del rigore della ricostruzione storica unitaria e condivisa”, sottolinea tra l’altro la mozione.