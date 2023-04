Ue, Meloni "Ancorare i Balcani alla famiglia europea"

ROMA (ITALPRESS) – "Rimango convinta che la strada migliore per la piena stabilizzazione dei Balcani sia quella di ancorare definitivamente la regione alla famiglia europea". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio di saluto alla Riunione Ministeriale sui Balcani occidentali. "Nel 2022 abbiamo raggiunto traguardi storici: l'Italia ha sostenuto con convinzione l'apertura dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord e la decisione del Consiglio europeo di riconoscere alla Bosnia Erzegovina lo status di candidato. Dobbiamo ora mantenere questo ritmo e procedere con slancio – osserva – usando tutti gli incentivi a disposizione. È interesse vitale, tanto vostro quanto dell'Europa, cambiare passo sul processo di integrazione europea della regione e ottenere sviluppi concreti. L'Europa è la vostra casa e l'Italia sarà sempre al vostro fianco in questo cammino".

