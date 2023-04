Turchia: Erdogan rifiuta di incontrare l’ambasciatore Usa

Ankara, 3 apr. (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che le sue porte sono ora chiuse per l’ambasciatore degli Stati Uniti ad Ankara Jeff Flake dopo l’incontro del diplomatico con Kemal Kilicdaroglu, il candidato presidenziale del principale Partito popolare repubblicano all’opposizione. Lo scrive il quotidiano turco Star.

“Cosa sta facendo l’inviato di Biden? – ha affermato il Erdogan – Va a incontrare il signor Kemal. Vergognati, usa il cervello. Sei un ambasciatore. Il tuo interlocutore qui è il presidente. Come chiederai un incontro con il presidente dopo questo?. Le nostre porte sono chiuse per lui”.