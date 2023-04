Tennis: Bertolucci, ‘Sinner grandissimo, i prossimi anni saranno suoi e di Alcaraz’

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – Jannik Sinner cede il trofeo a Daniil Medvedev ma “era ovvio, la battaglia contro Alcaraz è stata durissima e le scorie che ha lasciato quella partita non erano state smaltite nel giorno di riposo. Si è alzato più stanco di prima, capita, soprattutto quando il fisico non si è ancora completamente sviluppato”. Lo dice all’Adnkronos Paolo Bertolucci, commentando la finale di Miami persa dall’azzurro contro il russo.

“Sinner ha giocato alla grandissima tutto il tour americano -prosegue Bertolucci-. Ha delle gradissime difficoltà contro le caratteristiche di Medvedev, che sono uniche e per fortuna le ha solo lui. Per batterlo doveva essere al 100%”. Ma l’altoatesino “ha già dimostrato di essere ad altissimo livello: oggi ci sono lui, Alcaraz, Djokovic e Medvedev, se la giocano questi quattro adesso. E i prossimi anni saranno di Sinner e Alcaraz, e speriamo anche di Musetti”.