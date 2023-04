Russia: Isw, ‘uccisione blogger possibile avvertimento a Wagner’

Washington, 3 mar. (Adnkronos) – L’uccisione del blogger Vladlen Tatarsky (vero nome Maksym Fomin) può essere intesa come un monito al capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin. Lo scrivono gli analisti dell’American Institute for the Study of War (ISW), secondo cui “l’uccisione di Fomin in un bar legato a Wagner a San Pietroburgo potrebbe rivelare ulteriori fratture nel Cremlino e nella sua cerchia ristretta”.

L’assassinio di Fomin – sottolinea l’Isw – potrebbe essere la prova che la tolleranza di Vladimir Putin per i blogger militari si sta “generalmente indebolendo”, ma potrebbe anche essere il risultato della “vicinanza di Fomin e Prigozhin”. “L’omicidio di Fomin nel bar di Prigozhin è probabilmente parte di una più ampia escalation di conflitti interni russi che coinvolgono il gruppo Wagner. Fomin era un critico del comando militare russo e del Ministero della Difesa russo”.