Pnrr: Fugatti, ‘su fondi al Nord d’accordo con Sala, già pronti progetti per siccità’**

Milano, 3 apr. (Adnkronos) – Il presidente della Provincia autonoma di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, è d’accordo con la proposta del sindaco di Milano Beppe Sala di favorire il trasferimento al Nord dei fondi del Pnrr inutilizzati. Lo ha detto all’Adnkronos lo stesso Fugatti, a margine della presentazione della diciottesima edizione del Festival dell’Economia di Trento: “In un momento come questo, in cui si parla di transizione ecologica, di siccità e di acqua -spiega- ci sono regioni del Nord, tra cui la nostra, che hanno progetti già pronti per nuove infrastrutture ‘idrauliche’, siano esse acquedotti o impianti per l’agricoltura, che portano ad un risparmio nell’utilizzo dell’acqua”. E quindi, “avendo i progetti già pronti e non essendo rientrati finora nei meccanismi di finanziamento del Pnrr, in questo modo potremmo dare loro una giusta utilizzazione”. Del resto, “per un territorio come il nostro, che solitamente nei momenti di difficoltà cede la propria acqua alle altre regioni, perdere questo treno sarebbe sbagliato”.

Quanto alla replica del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha polemizzato definendo offensive le parole del sindaco milanese, Fugatti dice: “Io non lo vedo come un tema di contrapposizione. Se alcune realtà non riescono a sfruttare i fondi per questioni oggettive, che ci sono perché le difficoltà nell’applicazione delle norme del Pnrr ci sono, perché dovremmo rinunciare a queste risorse?”.