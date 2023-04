Mo: due palestinesi morti in operazione Israele a Nablus

Tel Aviv, 3 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno due palestinesi sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco sparati dall’esercito israeliano durante un’operazione nella città di Nablus, in Cisgiordania, che ha preso di mira sospetti fiancheggiatori del responsabile dell’attacco che il 25 marzo ha causato il ferimento di due militari israeliani nella città di Huwara.

“Due martiri uccisi per mano dell’occupazione a Nablus”, ha scritto il Ministero della Salute palestinese in un breve messaggio su Facebook. Le vittime sarebbero decedute all’ospedale Rafidia, dove sono state trasferite in gravi condizioni. Il capo del dipartimento di emergenza della Mezzaluna Rossa palestinese a Nablus, Ahmad Jibril, ha indicato che altri 55 palestinesi sono stati curati per l’inalazione di gas lacrimogeni sparati dalle forze israeliane, mentre un uomo è rimasto ferito a un piede dopo essere stato aggredito da un cane poliziotto israeliano.

Da parte sua, l’esercito israeliano ha scritto su Twitter che l’operazione era finalizzata all’arresto di due sospetti a seguito di “informazioni precise dello Shin Bet Intelligence. Durante l’operazione, i militari hanno aperto il fuoco su uomini armati che hanno sparato contro di loro”.