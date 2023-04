Iran: Teheran, ‘uccisione guardie rivoluzionarie in Siria non resterà senza risposta’

Teheran, 3 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo iraniano ha avvertito che la morte di almeno due membri della Guardia rivoluzionaria nei bombardamenti attribuiti a Israele nei dintorni della capitale siriana Damasco “non rimarrà senza risposta”. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del governo iraniano Ali Bahadori Yahromi, dopo che la Guardia rivoluzionaria ha confermato la morte di due dei suoi membri in un bombardamento effettuato nella tarda serata di giovedì.

“Il regime sionista e altri Stati terroristi in crisi hanno l’abitudine di compiere atti terroristici fuori dai loro confini per deviare l’opinione pubblica e impedire che si conoscano in profondità i problemi interni che hanno”, ha aggiunto Yahromi.