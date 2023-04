Fvg: Serracchiani, ‘ringrazio Moretuzzo, Pd e M5S meno coesi di centrodestra? No’

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Massimo Moretuzzo è riuscito in condizioni difficili a tenere unita la coalizione di centrosinistra ed è cresciuto molto. Lo ringrazio, era una partita non facile ma abbiamo messo in campo una coalizione credibile”. Così Debora Serracchiani del Pd su Rai3 sulle elezioni in Friuli.

“Coesione minore rispetto a centrodestra? Assolutamente no. Siamo arrivati alla coalizione con i 5 Stelle anche per il lavoro di 5 questi anni”in Regione. “E’ dispiaciuto non riuscire ad allarga anche di più. La strada è quella giusta e la spinta di Schlein e Conte sia quella di dare un segnale anche perchè si possa consolidare questo rapporto in consiglio regionale”.