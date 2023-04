Finlandia: Foti, ‘stagione cambiamento Meloni fa scuola in tutta Europa’

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Anche gli elettori finlandesi mandano a casa la sinistra. Attendiamo che il vento politico che soffia in Europa sia bollato con i peggiori epiteti dalla rancorosa sinistra italiana, che non sa perdere. Per contro, quello che viene dalla Finlandia è un forte segnale di dissenso per l’aumento del debito pubblico nazionale e che, a livello europeo, suggerisce di abbandonare politiche intrise di ideologismi”. Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Siamo felici -aggiunge- di aver inaugurato in Italia con il Governo Meloni una stagione politica nuova, di cambiamento e di visione patriottica del fare che raccoglie consensi all’interno dell’Italia e fa scuola in tutta Europa”.