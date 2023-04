Trentotto minuti di approcci ideali, di scenari efficaci e di personalità in grado di ridisegnare le possibili coordinate del destino giallorosso per poi ripiombare ancora nell’oblio delle difficoltà, in una situazione di classifica che giorno dopo giorno si fa sempre più critica. Il vero Benevento al San Nicola svanisce con il secondo giallo di Acampora e con l’inferiorità numerica che traccia una nuova rotta della squadra di Roberto Stellone, la stessa già imboccata sia nella trasferta di Ascoli che nel match del Vigorito contro il Como, ma dall’esito diverso.

