Dalla novità lanciata in campo per provare a cambiare l’assetto offensivo e il rendimento in zona gol ad una possibile certezza per i passi da compiere nel futuro del Benevento. Lorenzo Carfora rappresenta una delle poche note liete della trasferta di Bari, una gara che ha messo in luce ancora una volta le caratteristiche del giovanissimo attaccante giallorosso soprattutto tra i primi approcci del match, cercando spazi tra le maglie biancorosse.

