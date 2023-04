Verso una nuova fase ad Apice nel percorso di rilancio del borgo. Archiviata la pratica Sismacond, l’amministrazione comunale ha messo in piedi ad agosto 2022 una commissione ad hoc per individuare le soluzioni più adatte a far rivivere progressivamente la città vecchia. Un organismo speciale di studio presieduto dalla consigliera Tetta D’Oro, affiancata da Giuseppe Zullo, e dagli esponenti delle opposizioni Angelo Giangregorio e Filippo Iebba.

