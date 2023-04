L’amarezza rincorre il fastidio, la rabbia fa concorrenza al dispiacere per un altro risultato amaro e per l’ennesima gara condizionata dalle decisioni arbitrali. La salvezza si allontana, ma Roberto Stellone non ha intenzione di gettare la spugna. Non lo fa nemmeno dopo il ko di Bari che ha complicato ancora di più il discorso salvezza per il suo Benevento.

