Continuano le polemiche per quanto riguarda il parco eolico a Pietrelcina. Dopo le contestazioni e i mugugni dei cittadini è arrivata anche la Rai con la trasmissione di Alberto Matano “La Vita in diretta”. Intanto, anche i frati cappuccini, tramite il neo – Ministro Provinciale di “Sant’Angelo e Padre Pio” fr. Francesco Dileo e lo stesso arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca hanno inviato a tutti gli organi di stampa un documento congiunto, i quali prendono apertamente le distanze da tale insediamento legato all’eolico. Una situazione che coinvolge non solo il territorio di Pietrelcina, ma anche la realtà comunale di Pesco Sannita e del capoluogo sannita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia