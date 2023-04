Motomondiale: Gp Argentina, Bezzecchi leader davanti a Marini nel warm-up

Termas de Rio Hondo, 2 apr. – (Adnkronos) – La coppia del team VR46 vola sul bagnato nel warm up del Gp d’Argentina a Termas de Rio Hondo. Marco Bezzecchi realizza il miglior tempo in 1.45:354, a 4 decimi il compagno di scuderia Luca Marini (1’45″763). Dietro le due Ducati la Ktm dell’australiano Jack Miller (1’45″875) che si lascia alle spalle un’altra ‘Rossa’ di Borgo Panigale, quella del team Gresini di Fabio Di Giannantonio (1’46″166) e poi Franco Morbidelli (1’46″219) con la migliore delle Yamaha. Il leader iridato e campione del mondo in carica Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (1’46″619) centra il settimo tempo con la Ducati ufficiale.