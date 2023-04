La rabbia è tutto ciò che resta al Benevento in un sabato amaro che ha tanto le sembianze di un terminale della malinconia. Perché nonostante gli sforzi, nonostante provi a scalare la montagna, nonostante la formazione giallorossa usi la dignità come bastone a cui appoggiarsi, esce con le ossa rotte dal confronto con il Bari. Finisce 2-0 per i padroni di casa, risultato che per la Strega è una bastonata in pieno volto, che provoca lividi, crea inquietudine e soprattutto suscita il timore che la corsa salvezza sia terminata in anticipo.

