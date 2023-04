Ferrè (Coop): “Con PizzAut per aprire la strada ai più fragili”

Monza, 2 apr. (Adnkronos) – “Noi da tre anni lavoriamo insieme a Nico Acampora e alla sua squadra. Facciamo questa iniziativa, come altre, per aprire la strada a favore dei più fragili, perché questo è uno degli scopi della nostra cooperativa”. Lo ha detto Daniele Ferrè, presidente di Coop Lombardia, a margine dell’inaugurazione del nuovo ristorante di PizzAut, a Monza.

“Eravamo già presenti a Cassina de’ Pecchi (dove PizzAut ha aperto il primo ristorante nel 2021, ndr) – ha sottolineato Ferrè – e siamo i protagonisti della collaborazione con il supermercato ‘Autism friendly’, che abbiamo aperto a Monza. Ora ne abbiamo 8 della stessa tipologia e non siamo gelosi della nostra formula, che è stata replicata da altre catene, sia in Italia, sia all’estero”.