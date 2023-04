Roma, 2 apr. – (Adnkronos) – Tadej Pogacar vince in solitaria il Giro delle Fiandre. Lo sloveno del team Uae Emirates si impone con 10″ di vantaggio sull’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), che manca il tris nella classica belga. Terzo posto per il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo), a 40″ dal vincitore, che ha la meglio in volata sul Belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma)