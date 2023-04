Cameriere di PizzAut suona il violino per Mattarella

Monza, 2 apr. – (Adnkronos) – Ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella suonando il violino, Andrea, uno dei ragazzi che lavora per PizzAut nel ristorante di Monza, inaugurato oggi alla presenza del capo dello Stato. Il giovane, emozionato, ha eseguito l’’Inno alla gioia’ davanti al presidente, che lo ha applaudito e gli ha detto “Bravo”, prima di stringergli la mano.

“Presidente, qui ci sono tutti i miei ragazzi schierati – ha detto rivolgendosi a Mattarella il fondatore di PizzAut -. Andrea in pochi mesi ha imparato a leggere la musica e ora suona il violino, lavora e ha preparato per lei l’’Inno alla gioia’”.