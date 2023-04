Calcio: Sarri, ‘3 punti importanti ma corsa ancora lunga, non mi è piaciuta la gestione finale’

Monza, 2 apr. – (Adnkronos) – “Questa è una squadra che ti fa soffrire durante la partita, il momento in cui devi correre indietro al Monza ci sta. Non mi è piaciuta la gestione finale, prendere un contropiede in quel modo nel finale non è il massimo della vita. Abbiamo preso tre punti importanti in una corsa che è ancora molto lunga, ci sono trenta punti in palio, quello che abbiamo fatto noi può succedere a tutti. Non era impossibile un mese fa e non è facile adesso”. Lo dice l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 sul Monza che consolida il 2° posto in classifica dei biancocelesti.

“La solidità difensiva è il passo che ci permette di stare in zone importanti di classifica, già ad inizio stagione c’erano segnali di miglioramento. Cataldi ha fatto sessantacinque minuti di grande livello, il lavoro che doveva fare lo ha fatto su grandi livelli. La squadra dà segnali positivi. L’anno scorso avevamo grandi problemi dopo gli impegni europei, cosa che non è avvenuta quest’anno. Questo passo di maturità spero che vada fino in fondo”, aggiunge Sarri prima di chiudere commentando la prova di Sergej Milinkovic-Savic. “Ha fatto un percorso inverso al resto della squadra, un primo tempo in sofferenza e una ripresa di ottimo livello. E’ in crescita, se continua così sarà determinante nel finale di stagione”.