Londra, 2 apr. – (Adnkronos) – Secondo cambio della guardia in panchina per il Chelsea. Graham Potter non è più l’allenatore dei Blues. Lo ha annunciato il club londinese con una nota. L’ex tecnico del Brighton ha pagato gli scarsi risultati in Premier League, dove il Chelsea è solo 11° e non gli è bastato aver portato la squadra ai quarti di finale in Champions League. Il posto di Potter è stato preso ad interim da Bruno Saltor.