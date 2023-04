Calcio: Mourinho difende Stankovic dai cori dei tifosi della Roma, ‘è un amico, ho seguito istinto’

Roma, 2 apr. – (Adnkronos) – “Non deve ringraziarmi, l’ho fatto per un grande uomo e amico. Sono stato insultato tante volte e in modi diversi negli stadi, ho costruito intorno a me un muro di protezione e sono sicuro che Deki ha fatto lo stesso”. Così l’allenatore della Roma, José Mourinho, che si è speso in prima persona per placare i cori offensivi rivolti dai tifosi della Roma al tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, apostrofato come “zingaro”. “E’ un grande uomo ma ha figli e famiglia e non è bello. I nostri tifosi sono fantastici ma in quel momento ho pensato di seguire il mio istinto e un amico non si tocca”, aggiunge il tecnico portoghese a Dazn.