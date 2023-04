Leicester, 2 apr. – (Adnkronos) – Ribaltone sulla panchina del Leicester. Il club della Premier League inglese ha infatti comunicato di aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale con il tecnico Brendan Rodgers, che lascia le ‘Foxes’ dopo quattro anni. Fatale la sconfitta subita ieri per 2-1 sul campo del Crystal Palace che ha fatto sprofondare il Leicester al penultimo posto in classifica.