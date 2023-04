Acampora (PizzAut): “Avere qui il presidente Mattarella è un segno di vicinanza per le 600mila famiglie italiane che hanno figli con autismo”

Monza, 2 apr. – (Adnkronos) – Cosa significhi “avere qui il presidente Mattarella, faccio fatica a dirlo: è una cosa importante, perché è un segno di vicinanza per le 600mila famiglie italiane che hanno figli con autismo”. Lo ha detto Nico Acampora, fondatore di PizzAut, a margine dell’inaugurazione del nuovo ristorante a Monza, alla quale prenderà parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ristorante è gestito da ragazzi autistici con il supporto di professionisti della ristorazione e dei processi educativi.

“Auspico che la presenza del presidente Mattarella sia un passo in più – ha sottolineato Acampora – che stimoli il resto dello Stato a fare di più, ad essere presente in Italia. Oggi ci sono pochi insegnanti di sostengo, poche terapie. Speriamo che da domani, dopo la presenza di Mattarella, sia più presente con noi tutti il sistema dell’Italia”.

Dopo il ristorante di Cassina de’ Pecchi, aperto il primo maggio del 2021, sfidando la pandemia, l’apertura del nuovo locale, in via Philips 12, a Monza, è nuova importante tappa del percorso di PizzAut, che in soli sei anni dalla sua fondazione ha raggiunto e duplicato l’obiettivo. A regime il locale di Monza impiegherà 25 persone. Oggi sono stati assunti Beatrice e Gabriele, che firmeranno il loro contratto a tempo indeterminato alla presenza del presidente della Repubblica. Inoltre, nelle cucine di 222 mq si terranno le lezioni della PizzAut Academy, uno modello formativo che mira a preparare nuovi professionisti da inserire nel prossimo futuro nel mondo del lavoro.