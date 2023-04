Ue: Meloni, ‘con maggioranza Ppe-Conservatori molti ostacoli cadranno’

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Alle prossime elezioni europee “è possibile” un accordo tra Ppe e Conservatori “e stiamo lavorando per farlo diventare realtà. Sarebbe un grande passo in avanti per l’intera Europa e per l’Italia. Le elezioni in Friuli Venezia Giulia sono una tappa di questo percorso che l’anno prossimo arriverà al traguardo, abbiamo la possibilità di cambiare l’assetto del Parlamento e della Commissione europea. E così molti ostacoli cadranno”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a il ‘Messaggero veneto’.