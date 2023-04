Resistenza: Schlein, ’25 aprile di lotta e mobilitazione, no a riscrivere Storia’**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Io credo che sarà un 25 aprile di memoria e impegno quotidiano nel solco dei valori della Resistenza. Sbaglia chi pensa che abbiano perso di attualità. Basta vedere le costanti affermazioni nostalgiche” di esponenti della destra e “quello che accade attorno a noi, la fragilità della democrazia. Non la possiamo dare per scontata. Sarà un 25 aprile di lotta e mobilitazione per non far riscrivere la Storia”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Festival del Domani a Modena.