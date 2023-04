Pil: de Guindos (Bce), ‘allontanati da recessione, prospettive di crescita restano deboli’

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la crescita, ci siamo allontanati da uno scenario di base con una recessione tecnica all’inizio dell’anno, poiché l’attività economica si è dimostrata più resiliente del previsto alla fine del 2022. Nelle nostre proiezioni di marzo, le prospettive di crescita sono state riviste al rialzo, a una media dell’1% nel 2023. Tuttavia, queste proiezioni sono state finalizzate prima degli eventi delle ultime settimane, che ora aggiungono incertezza alle nostre valutazioni”. E’ uno dei passaggi dell’intervento di Luis de Guindos, vicepresidente della Bce, alla 34esima edizione di ‘Le prospettive per l’economia e la finanza’, organizzato dal Forum Ambrosetti.

“Tuttavia, la riduzione delle preoccupazioni per la carenza di energia e l’aumento dei prezzi, insieme alla continua resilienza del mercato del lavoro, dovrebbero sostenere l’attività nei prossimi trimestri. In breve, le prospettive di crescita rimangono deboli, ma sono leggermente migliorate” conclude.