Pd: Schlen, ‘entro qualche giorno segreteria, linea è chiara’**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Vedo che c’è sempre grande attenzione per gli assetti… Manca poco. Siamo stati impegnati in diversi fronti che questa maggioranza apre ogni giorno e ci siamo presi qualche tempo in più. La scorsa settimana abbiamo eletto i capigruppo e credo che in qualche giorno riusciremo a chiudere anche gli assetti interni politici con l’avvio della segreteria e dei nuovi gruppi dirigenti”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Festival del Domani a Modena.

“Il mio obiettivo è doppio: costruire un assetto che realizzi la linea politica delle primarie, ma accanto a questo farlo nel pieno rispetto del pluralismo di questo partito che è un valore e assicurando l’unità del Pd. I nostri elettori non permetterebbero nulla di diverso. C’è stato un congresso, la linea è chiara”.