Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Se De Luca ha stravinto per due volte evidentemente i cittadini lo hanno apprezzato. Quindi non personalizzerei ma parlerei in generale del tema del terzo mandato. Quando ci sarà la segreteria, il Pd si confronti su questo tema con le altre forze politiche. Ma non per De Luca in quanto tale”. Così Stefano Bonaccini al Festival de Il Domani a Modena.