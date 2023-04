Antonio Capuano non demorde: il consigliere di maggioranza a palazzo Mosti non ha condiviso la decisione dei suoi colleghi di non avvalersi della definizione agevolata per i micro ruoli prevista dalla Legge 197/2022, pur tuttavia ha espresso il suo voto favorevole, ma ha proposto un’interrogazione su una questione che appare come una sorta di crociata. Certo, è irrituale che un’interrogazione venga proposta da un esponente della stessa maggioranza, ma l’argomento e la vastità della platea di cittadini interessati giustifica il tentativo di chiarimento effettuato.

