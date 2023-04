Forchia senz’acqua nella giornata di martedì 4 aprile. Ma il sindaco Pino Papa salva la scuola. La prossima settimana, come detto, sarà stop nella erogazione idrica nel piccolo Centro della Valle Caudina. Uno stop che replica i precedenti che si sono avuti già alcuni giorni addietro per consentire l’esecuzione di attività manutentive funzionali alla messa in servizio della nuova condotta idrica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia