Governo: De Micheli, ‘non ha politica industriale per transizione ambientale’

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “La critica ai bonus e ai crediti fiscali è solo una scusa del Governo, che in realtà non è in grado di proporre provvedimenti per la crescita e per accompagnare il sistema produttivo nell’indispensabile transizione ambientale”. Così la parlamentare del Partito Democratico Paola De Micheli, che replica all’intervista del Ministro dell’Economia Giorgetti.

“Continuare ad additare il superbonus e le altre azioni di sostegno fiscale alle imprese e alle famiglie italiane come la causa dei problemi della nostra economia – continua – è la dimostrazione che al Governo mancano completamente una strategia per la crescita e politiche industriali orientate ad uno sviluppo socialmente ed ecologicamente sostenibile. Questo è il punto sul quale l’esecutivo non sa davvero cosa fare”.