F1: GP d’Australia, Verstappen conquista la pole, Perez fuori in Q1

Sydney, 1 apr. -(Adnkronos/Dpa) – Sarà di nuovo Max Verstappen su Red Bull a partire in pole position nel Gran Premio d’Australia di Formula 1 mentre il suo compagno di squadra Sergio Perez è finito nella ghiaia nella prima parte della sessione di qualifiche di oggi e domenica partirà in ultima posizione.

Verstappen si era già assicurato la 22esima pole della sua carriera con il primo giro lanciato, ma è migliorato nel suo secondo tentativo facendo segnare il tempo di 1 minuto e 16,732 secondi e lasciandosi alle spalle il duo Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton in quello che per il team tedesco è stato il miglior risultato in qualifica di questa stagione.

Completano le prime file Alonso, Sainz, Stroll e Leclerc. Verstappen guida la classifica piloti con 44 punti, uno in più di Perez e 14 in più di Alonso, terzo.