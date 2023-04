L’amministrazione comunale di Castelfranco in Miscano vuole inserire il Comune nel Registro Nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali della “tracciatura del solco dritto”,. Infatti, la Giunta, guidata dal Sindaco Andrea Giallonardo, ha approvato il Protocollo d’intesa per l’avvio del percorso di candidatura. Come si legge nella Delibera il Comune di Castelfranco in Miscano e altri 25 Comuni in varie Regioni del Centro e del Sud Italia è attiva la pratica tradizionale della “tracciatura del solco diritto”.

