Calcio: Gasperini, ‘vittoria importante per l’Atalanta, Hojlund deve restare umile’

Cremona, 1 apr. – (Adnkronos) – “Le altre devono ancora giocare, la classifica la vedremo domani sera. E’ stato importante fare tre punti oggi e provare a prendere vantaggio con le inseguitrici. Nelle prossime giornate inizierà una gara ad eliminazione, noi siamo lì a battagliare con tutte”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 3-1 sulla Cremonese che rilancia i bergamaschi al 4° posto in classifica. “Nel primo tempo abbiamo sbagliato molti passaggi, i ritmi non erano molto alti, la Cremonese ha giocato molto indietro col portiere, li abbiamo controllati bene -aggiunge il tecnico di Grugliasco a Dazn-. Quando nella ripresa abbiamo alzato il tasso tecnico, la gara si è diretta a nostro favore. Spesso incappiamo in errori banali, come quello del rigore, ma tutto sommato siamo stati superiori e forse meritavamo uno o due gol in più”.

Gasperini poi commenta la prova di Rasmus Hojlund: “La prestazione è sempre in grado di farla, ha lo spunto per determinare come in occasione del gol di Boga. Non l’ho visto concentrato, forse era ancora frastornato dai tanti complimenti ricevuti in settimana dopo i gol con la nazionale danese. Nel finale doveva essere più attento anche in fase difensiva, gli manca ancora. Lui ha delle doti importantissime e le ha dimostrate, è molto giovane e non deve pensare che non ha più nulla da imparare. Le scale per migliorarsi sono infinite, non deve perdere umiltà e mentalità”.